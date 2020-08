ROBERGE, Lina



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lina Roberge, épouse de feu monsieur Jacques Roberge, fille de feu monsieur Roméo Roberge et de feu madame Irène Roberge. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (feu Denise Bourget), Richard (Sylvie Drapeau), Normand (Nathalie Côté), René (Sonia Drolet) et Martin (Christine Royer); ses petits-enfants : Émilie (Darryl Masih), Marie-Michelle (Pierre-Yves Lehouiller), Maxime (Marylou Morin), Catherine (Yves Mathieu), Charles (Valérie Tourangeau), Laurie, Frédérique et Félix; ses arrière-petits-enfants : Antoine, Gabriel, Haylie, Élizabeth, Gabrielle, Evelyne, Florence et Édouard; ses frères et sœurs : feu Simon (feu Jeannine Desrosiers), feu Marcel (feu Rollande Jobin), feu Raymond, feu Claude (feu Cécile St-Hilaire), feu Albert (feu Mariette Cantin), feu Claire (feu Jules Bernier), feu Honorine (André Plourde), feu Rolande (Roger St-Hilaire), Huguette (Guy Plourde) et Lise (André Roberge); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Darquise, Michel (Marianne Mause), Louise (feu Rosaire Beaudoin), Yvon (Jacqueline Viens), Jean (feu Denise Huot), Gilles, Francine, feu Pauline, Diane (François Vincent) et André (Lise Roberge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://www.mspdulittoral.com/).La famille vous accueillera aule vendredi 21 août de 19h à 22h ainsi que le samedi 22 août à compter de 9h.