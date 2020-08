GOSSELIN, Jean-Robert



Au Centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, le 4 avril 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Jean-Robert Gosselin, fils de feu M. Arthur Gosselin et de feu dame Marie-Anne Plante, époux de feu dame Marie-Anne Vézina. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 21 août 2020 de 19h à 21h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses filles : Nicole (Richard Boily) et Denise ; ses petits-enfants : Isabelle (Louis-Philippe Forcier) et Marie-Claude Boily, Simon et Vincent Huot et leur père Robert Huot ; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Vézina: Paul (feu Claudette Blouin), feu Émélia (feu Laurent Lapointe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs : Jeanne d'Arc (feu Rolland Houde), Rita (feu Robert d'Anjou) et Sr Denyse s.f.b. Jean-Robert était le fier gardien de la terre ancestrale Gosselin. Une très grande reconnaissance envers tout le personnel du Centre d'hébergement Alphonse Bonenfant pour tout le respect et les bons soins prodigués à notre père.