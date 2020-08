DORION, Marguerite Mailly



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre merveilleuse mère Marguerite Mailly Dorion, épouse de feu Jean-Louis Dorion, fille de feu monsieur Louis-Philippe Mailly et de feu dame Mathilde Paquet, le 13 août 2020. Elle demeurait à Québec.le vendredi 21 août 2020 de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants qu'elle a tant aimés : Louise (Richard Filteau), Sylvie (Jean-Pierre Hamel), Guy (Hélène Miville-Deschênes), Roger (Christine Houde), Martine (René Turbide) et Julie (Robert Douglas); ses petits-enfants qu'elle chérissait : Véronique Robitaille (Benoît Maillé), Maxime Filteau (Vanessa Boucher), Stéphanie Dorion, Mathieu Dorion, Jean-Louis Dorion, Charles-André Dorion (Magalie Paquet), Paul-Antoine Dorion, Félix-Olivier Landry (Karianne Mailloux) et Ann-Sophie Landry (Jérémie Portelance); et ses arrière-petits-enfants : Léa, Juliette et Rafaële Maillé, Alexia et Émile Filteau, Alexis et Jade Tremblay, Maria, Ludovic et Abigaële Dorion, feu Jean-Philippe Hamel et Lily-Kim Langlois-Hamel. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs : Cécile (Marton Tabi) et Marcelle (feu Eugène Martin); sa belle-sœur de la famille Mailly Mimi Gagnon (feu Jacques Mailly) et sa belle-sœur de la famille Dorion Emma (feu Georges Rainville), ses nombreux neveux et nièces des familles Mailly et Dorion, ainsi que son ami de longue date Michel Paquet (Cécile Melançon). La famille tient à remercier les départements de gériatrie et de neurologie du Centre hospitalier universitaire de l'Enfant-Jésus, tout particulièrement les docteurs Beauchemin (neurologue), Dionne et Fortin (gériatres), ainsi que le résident en gériatrie Jean-Philippe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 10-450, avenue St-Jean Baptiste, Québec (QC), G2E 6H5, tél.: 418-683-2323, ou à la Fondation du CHU de Québec, CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.