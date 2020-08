DUCHAINE, Micheline



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 20 juillet 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Micheline Duchaine. Née à Québec, le 28 décembre 1950, elle était la fille de feu dame Yolande Fitzback et de feu monsieur Léonard Duchaine. Elle demeurait à l'Île d'Orléans. Madame Duchaine laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces de la famille Duchaine, Vigneault et Potvin. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances àde 14h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Site : www.societealzheimerdequebec.com, tél. : 418-527-4294. Les Funérailles sont sous la direction de :