MARTEL, Marguerite



À la Maison Beauport, le 19 juillet 2020, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Marguerite Martel, épouse de feu monsieur Raymond Bourassa, fille de feu madame Amanda Marchand et de feu monsieur Adélard Martel. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.suivie de l'inhumation au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses deux filles Henriette et Odette (Clarens Lavoie), ainsi qu'une grande amie de la famille et précieuse proche aidante Claire Drolet. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Denise (feu Gaston Giguère), Liliane (Jean Tremblay), Michel (Marie-Thérèse Gagnon), Monik (feu Gilles Houde), Louise (Gérard Leclerc) et Pierre (Louise Kirouac); ses belles-sœurs de la famille Bourassa : Rita (feu Rosaire Bélanger), Thérèse (feu Lionel Jomphe) et Antoinette; ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre : (famille Martel) feu Gertrude (feu Gabriel Miller), feu Jacqueline (feu Lucien Bourassa), feu Gisèle, feu Thérèse (feu Gilbert Plante), feu Jacques (Dorothy Sheppard), feu Roger, feu Claude (Margie Clapperton) et feu André; (famille Bourassa) feu Jean-Paul, feu Corinne (feu Armand Bégin), feu Roger (feu Thérèse Gobeil), feu Marcel (Françoise Bourret) et feu Émilien (feu Pierrette Dufresne). Merci à ceux et celles qui, parmi le personnel de la Maison Beauport, parmi les Sœurs de St-François d'Assise et parmi les Sœurs de Ste-Chrétienne, ont entouré notre mère d'une présence aimante, sincère, et lui ont conservé un coin de tendresse jusqu'à la fin. Reconnaissant merci à Dre Lucie Hamelin, toujours à nos côtés avec tant de disponibilité, de professionnalisme et d'humanisme, tout au long de ces années! Merci également à madame Mylène Arsenault et à son équipe du CLSC de Limoilou, ainsi qu'à madame Émilie Côté-Dionne et à son équipe de l'IRDPQ, pour les très bons soins prodigués avec tant de compétence et de délicatesse. En souvenir du passage de maman parmi nous, accompagnons nos personnes ainées et donnons du répit aux proches aidants, avec ce même sourire qu'elle nous a toujours offert…