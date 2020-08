BEAUMONT, Françoise



Au CHSLD St-Antoine, Québec, le 25 avril 2020, à l'âge de 88 ans 7 mois, est décédée sereinement, entourée de l'amour des siens, dame Françoise Beaumont. Née à Québec, le 27 septembre 1931, elle était la fille de feu dame Jeanne Wright et de feu monsieur Wilfrid Beaumont. Elle demeurait autrefois à Charlesbourg et fut l'épouse de feu monsieur René Paquet.Prendre note qu'il n'y aura pas de condoléances avant la cérémonie. Madame Beaumont laisse dans le deuil ses enfants: François (Ginette Lewis), André, Jean (Johanne Létourneau), Sylvie (Bernard Doyon), Suzanne (Jean-Jacques Grenier), Richard, Mario (Patricia Bluteau); ses petits- enfants: Catherine (Jean-François Barbeau), Félix, Charles, Marie-Ève, Jean-Sébastien (Laurence Bouchard), Mégan, Gaële (Mathieu Nadeau Carbonneau), Emmie, Liamm et Samia; sa soeur Claire Beaumont (Jacques Caron); sa belle-soeur Nicole Thériault (feu Roland Paquet, Marcel Méthot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Dr Jacques Beaumont (feu Julienne Canuel). La famille remercie chaleureusement tout le personnel du 4e étage du CHSLD St-Antoine pour leur gentillesse, leur dévouement exceptionnel, leur soutien et les bons soins prodigués à notre tendre maman. Les Funérailles sont sous la direction de :