RHÉAUME, Alexis



À Sainte-Marie, le 24 juillet 2020, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédé Monsieur Alexis Rhéaume dans la sérénité et entouré des siens. Il demeurait autrefois à Saint-Isidore de Dorchester (Beauce). Il est allé rejoindre son épouse Marie-Jeanne Gosselin; son père, Louis Rhéaume et sa mère, Philomène Parent; ses sœurs et beaux-frères: Thérèse (Armand Gagné), Gemma (Alfred Guay), Rachelle (Adrien Drouin), Laurette (Roger Nadeau), Marie-Laure (Lucien Guay), Cécile (Jean Fortin) et Huguette (Pierre Gariépy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin : Stanislas (Anny Kelly, Germaine Croteau), Wilfrid (Daliah Kelly), Albert (Yvonne Kelly), Laval (Bernadette Parent) et Roland (Juliette Demers, Marie Morin, Gemma Barriault). Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Louis Gosselin (Joanne Pelchat), Denise et Diane; ses petits-enfants : Sonia Gosselin (Marco Carrier), Josée Gosselin (Frédéric Anctil), Steeve Drapeau (Kathleen Chouinard), Caroline Drapeau (Bruno Hallé), Marie-Ève Maltais (Alexis Gauthier) et Catherine Maltais; ses arrière-petits-enfants : Rébecca (Dany Roy), Jonathan, Allan, Bryan, Kelly, Myriam, Céleste, Marilou, Jay, Zack, Alexandre, Maya, Charlotte et Antoine et son arrière-arrière-petite-fille Sarah-Kim; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille remercie le personnel de la résidence le Château Ste-Marie pour les 7 années passées, le personnel et l'administration de la résidence Villa Sainte-Marie pour les bons soins prodigués dans les dernières semaines de sa vie, ainsi que la Dre Anne Laliberté pour son soutien jusque dans les derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Église de Saint-Isidore ou à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC (site Web : www.coeuretavc.ca). La famille vous accueillera auà compter de 9h.