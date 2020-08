LANGLOIS, Pamphile



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 6 août 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Pamphile Langlois, époux de madame Lyse Roy, fils de feu monsieur Joseph B. Langlois et de feu dame Albertine Lemelin. Il demeurait à Armagh.La famille accueillera parents et ami(e)s aule vendredi 21 août 2020 de 19h à 21h et samedi le 22 août 2020 de 12h à 13h45,Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Denis (Chantal Morin), Chantal (Jocelyn Pouliot) et Esther (Dominic Vézina); ses petits-enfants: Marie-Christine, Élise et François Pouliot, Félix et Gabrielle Langlois, Étienne et Vincent Vézina ainsi que son arrière-petit-fils Samuel. Il était le frère de: feu Gérard (Thérèse Duchesneau), Rolande (feu Émile Duchesneau), feu Lionel (Jeanne-d'Arc Boutin), feu Laurette (feu Léopold Lemieux), Raymond (feu Jacqueline Hunter), Rémi (Anne-Marie Bellemare), feu Yvon (feu Lisette Beaulieu), Florian (Agathe Roy) et Paul (Martine Lapointe). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués à monsieur Langlois. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Cajetan) 80, rue Principale, Armagh QC G0R 1A0 ou à la Société Alzheimer Chaudière- Appalaches, Casier Postal 1, Sainte- Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la