LEHOUILLIER, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juillet 2020, à l'âge de 90 ans et 1 mois, est décédé monsieur Maurice Lehouillier, époux de Desneiges Bois, fils de feu madame Laure Chabot et de feu monsieur Joseph Lehouillier. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane et Richard, feu Alain (Christiane Carbonneau), Sylvain, Johanne, Christine (Daniel Martineau), Guylaine (Réal Belley) et Marc (Diane Cloutier); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère Philippe (Thérèse Roberge) et de sa sœur Cécile (feu Fernand Fortier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLes cendres seront déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.