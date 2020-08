CARRIER, Lise



Au centre d'hébergement le Faubourg, le 12 juin 2020, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédée madame Lise Carrier, épouse de monsieur Jean Chamberland, fille de feu monsieur Jean-Luc Carrier et de madame Madeleine Brulotte. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint et sa mère, elle laisse dans le deuil ses filles Eve-Marie Hins (Jean-François Moniz, Amélie Hins (François Simard), Sara Juliette Hins (Julien Bérubé); ses petits-enfants adorés: Anya, Alexis et Heidi; ses frères et sœurs: Paul-André (Carole Demers), Monique (Giuseppe Piccoli), Michel (Réjeane Daigle), Claire (François Bilodeau), Christiane, Renée (Daniel Ouimet); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Chamberland: feu Maurice (Cécile Vignault), Simon (feu Yvette Laberge), Hélène (Jean-Pierre Giguère), Denise (Jean Breton), Agathe (Michel Marcoux), Sylvain (Carole Boucher), feu Michel; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Du Faubourg, spécialement du 3ème et 4ème étage ainsi qu'au docteur Robitaille pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.