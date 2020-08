FORTIN, Jean-Paul



Frère maristeÀ la Résidence Mont Champagnat, le 30 avril 2020, est décédé Frère Jean-Paul Fortin (en religion Paul-Alfred) à l’âge de 86 ans et 3 jours, dont 67 ans de vie religieuse. Il est né le 27 avril 1934 à St- Joachim de Montmorency du mariage de feu Paul-Émile Fortin et de feu Alphonsine Dupont. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, ses frères et sœurs: Marcel (Véronique Langevin), Monique (Jean-Marc Yvon), Marthe (André Guérin), feu Richard (feu Suzanne Gignac, Jocelyne Lessard), feu Denis (Simone Bérubé), Gérard (Raymonde Duclos), feu Maurice (Nicole Gingras), Marie-Andrée, feu Joachim (Sylvie Côté), feu Jean-Marc ainsi que des neveux, nièces et amis. Frère Jean-Paul enseigna quelques années au Québec. Il se prépara ensuite à la vie missionnaire au Malawi. Il se donna aussi une formation supplémentaire en charpenterie. Il devint rapidement contremaître bâtisseur auprès des travailleurs africains. Jean-Paul devint ensuite professeur de mathématiques, de religion, de biologie et de géographie à Chassa, Likuni, Zomba et Mtendere. Suivra un séjour de cinq ans au Marist International Center (MIC) de Nairobi avec les jeunes frères en formation universitaire. Ces 37 années de vie en mission ont profondément marqué Jean-Paul avant son retour au Canada en 1999.en présence des cendres. L'urne contenant les cendres de Frère Jean-Paul sera inhumée le jour même vers 13h dans le lot de la communauté des Frères Maristes au cimetière St-Charles à Québec.