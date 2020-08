ROUSSEL, Jacqueline Busque



Au CHSLD de Lévis, le 10 août 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Jacqueline Busque, épouse de feu monsieur John Roussel, fille de feu Émile Busque et de feu Marguerite Perreault. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Laval. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu André (feu Alda Roy), Lucette (Réginald Bouchard), feu Thérèse (feu Roger Boucher), feu Gilles (Monique Cayer), feu Claude (Réjeanne Falardeau), Marcel, Guy (feu Rolande Plante, feu Louise Parent), Nicole (Robert Marcoux) et Yvon (Denise Bélanger) ainsi que des neveux et nièces. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du 4e étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués. Sincères remerciements à sa grande amie Ginette qui l'a accompagnée au fil des ans par sa présence et son écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.