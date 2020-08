BLOUIN, Lise



À Lévis, le 13 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Lise Blouin, épouse de feu Camille Ouellet, fille de feu Simone Tremblay et de feu Jean-Paul Blouin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Donald Lamothe), Donald (Josée Chiasson), Jenny (Paul Masse, Steve Isabelle); ses petits-enfants: Audrey et Yann Lamonthe, Keven et Maxime Isabelle-Ouellet, Jessica, Karl et Vicky Isabelle, Éric Masse; ses arrière-petits-enfants: Tristan, Mathias, Daphnée et Raphael St-Hilaire, Mélodie et Daniel Lamothe, Ashley, Jade, Tally, Lorie et Zack Boulianne, Lyam et James Thomassin, Rosemarie et Sélena Bourget, Tamira-Lee Ouellet, Éléonore Masse; ses frères et soeurs: Jacques (Denise Martel), Diane (Rita Laliberté), Denis (France Verret), Luc (Marjolaine Chabot) et son beau-frère Magella (Rose Ouellet) ainsi que tous ces neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au:à compter de 9h.et de là au cimetière Mont-Marie. La famille veut remercier personnellement Isabelle Drapeau ainsi que Isabelle Leclerc du CLSC de Lévis pour leur grand soutien à la famille. Ils veulent aussi remercier tous les bénévoles, le personnel et médecins de la maison du Littoral de Lévis pour leurs bons soins apportés à leur mère et le soutien à la famille. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral.Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le samedi 22 août à 11h.