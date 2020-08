COUTURE, Michel



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 juillet 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Michel Couture, époux de madame Johanne Carpentier. Il était le fils de feu monsieur Pierre Couture et de feu dame Jeanne D'Arc Lachance. Il demeurait à Ste-Apolline-de-Patton. La famille vous accueillera à la, jour des funérailles, à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Ste-Apolline-de-Patton. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Johanne, ses filles : Pascale (Sylvain Paré), Vicki (Dino Masciovecchio), ses petits-enfants: Mélyna, Lory-Ann, Sarah-Maude, Anthony, Kiara, Miana et Milan et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : Jean-Guy (Réjeanne Couture), Louisette (Évariste Dion), Germain (Colette Gagné), Arlène (Richard Bilodeau), feu Yoland (Diane Gagné), Céline (Ghislain Veilleux), le beau-frère de : feu Nicole (feu Jean-Claude Lortie), feu Micheline (Jacques Doré), Carole (feu Michel Breton), Jacques (Michelle Labbé). Il laisse également dans le deuil; ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Annie Tremblay, Dre Annie Mercier et le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny. Un sincère remerciement aux infirmières des soins à domicile du CLSC de St-Fabien-de-Panet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la