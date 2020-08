DUBÉ, Thérèse



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 6 août 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Thérèse Dubé, fille de feu dame Claire Robichaud et de feu monsieur Saluste Dubé. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli, autrefois à Saint-Roch des Aulnaies. Il laisse dans le deuil sa fille Josée Gagné (Dany Lemieux), ses petites-filles: Audrey (Alexis Gosselin) et Chloé Lemieux; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs : Monique, Yvette (Charles-Henri Parent), Jean-Marie, Roland (Céline Bolduc), Annette (Yves Pellerin), Réal (Maïté Cuyollaà) et Gaétan (Vivianne Schofield). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille de son conjoint feu monsieur Pierre Dionne, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité de leurs soins, leur sollicitude et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 22 août à compter de 9h30.suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Roch-des-Aulnaies. Veuillez noter que seulement un nombre limité de personnes pourront y assister en fonction de la capacité de l'église en tenant compte de la distanciation.