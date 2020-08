CLOUTIER FERLAND, Thérèse



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le mercredi 22 avril 2020, est décédée à l'âge 92 ans, madame Thérèse Cloutier, épouse de feu monsieur Gildas Ferland. Elle était la fille de feu Odilon Cloutier et de feu Yvonne Bolduc. Elle demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :le vendredi 21 août de 19h à 21h et le samedi 22 août de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Robert Marceau), Luc et Denis ; ses petits-enfants: Véronique (Benoit Fauteux) et Geneviève Marceau (Sébastien Desgagné), Gabriel et Samuel Ferland ainsi que ses arrière-petits-enfants : Lily, Thomas, Manu, Charles et Maxim. Elle était la sœur de: feu Lewis (Évangeline Cloutier), Edgar (feu Céline Vachon), Camille (feu Lauréanne Gagnon), feu Rose-Ange (feu Rock Gagnon), Eloïse (feu Wolf Burger), feu Suzette (Jean-Yves Dupont), feu Gaétan (Reine-Aimée Maheux), Noëlline (feu Gratien Turcotte), Daniel (Denise Jacques), feu Néri, Lisette (feu Pierre Reid), feu Jacques, feu Léandre (Lise Roy), Alain (Francine Bilodeau), Liliane (feu Gabriel Gagnon) et Martine (Michel Jacques). De la famille Ferland, elle était la belle-sœur de: feu Maurice (feu Penny), feu Carmelle (feu Rolland Vachon), feu Rose-Ange (feu Marc Nadeau) et feu Bertrand "surnommé Bébé" (Yvonne). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Sylvain Dion ainsi qu’au personnel du CISSS-CA, secteur Etchemins de Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie, QC G6E 3B4 ou à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac- Etchemin, QC G0R 1S0.