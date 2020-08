LAPOINTE, Lucien



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 juillet 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Lucien Lapointe, époux de madame Irène Desbecquets, fils de madame Marie-Anne Marcoux et de feu monsieur Henri Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 22 août 2020, de 8h30 à 10h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. l laisse dans le deuil outre son épouse Irène, ses enfants: Francine, Diane et Jean (Audrey Dumontier), ses petits-enfants: Pierre-Luc Doré (Jessika Deschênes), Olivier Giguère (Annick Daoust), Claudia Doré (Manolo Hamel), Myriam Giguère (Simon Gingras) et Raphaël Giguère (Liliane A. Cloutier), ses arrière-petits-enfants: Sofia Hamel, Alicia Hamel, Florence Giguère et Vincent Giguère. Ses frères: feu Henri (Pierrette Papillon) et feu Raymond (feu Denise Audet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desbecquets: feu Charles (feu Thérèse Villeneuve), Gisèle (Léandre Mercier), Marcelle (André Dupuis), Thérère (Vincent Laflamme), Huguette (feu Donald Trudel), feu Denise (Michel Pellerin), Jacqueline (feu Gilles Fortin), feu Yvon (Lise Harvey), Lorraine (Gilles Martel), feu Gilles (Jeannine Girard) et Céline (Raymond Desnoyers) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca