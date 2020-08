ST-GERMAIN LABADIE,

Rachel



Au Centre hospitalier Chauveau, le 11 mai 2020, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédée madame Rachel St- Germain, épouse de feu monsieur Cyrille Labadie, fille de feu Lauda Grandbois et de feu Jean-Baptiste St-Germain. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lorraine, Paul (Monique Kirouac), Raymond et Bernard (Marie-Josée Verreault); ses petits-enfants: Marijo (Jason Martel), Sophie (Denis Leblanc) et Catherine (Thom Lanthier); ses arrière-petits- enfants: Arnaud et Charlie Martel, Jacob et Evelyne Leblanc; ses frères: Lucien (feu Pauline Gauthier) et Paul-Émile (feu Monique Garant); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Labadie: Jacqueline (feu Jacques Plamondon), Simone (feu Guy Drolet), Guy (Marcelle Lemieux) et Claude (Diane Lemelin) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Joseph-Alcide (feu Lucienne Denis), feu Jules (feu Marie-Anne Denis), feu Marie-Jeanne (feu Jules Nadeau), feu Alice (feu Louis-Philippe Drouin), feu Suzanne (feu Kenneth Cleary), feu Joseph-Louis (feu Gemma Vallée) et de feu Guy (Monique Couture). Elle était également la belle-sœur de feu André (feu Jacqueline Lessard), feu Berthe (feu G. Robert Tessier) et de feu Rosaire Labadie (Renée Arcand). Vous êtes invités à venir saluer les membres de la famille et offrir vos condoléances aule dimanche 23 août 2020, de 18h à 21h.Il n'y aura pas de réception après les funérailles. L'inhumation se fera au cimetière Saint-Michel de Sillery.La famille désire remercier les équipes de l'Unité de dépannage du Centre hospitalier Chauveau et des soins à domicile du CLSC Ste-Foy-Sillery ainsi que les docteurs Sylvie Bernard et Claude Lamontagne pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, tél. : 418 524-2626, www.gilleskegle.org ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, téléphone : 418 687-6084, www.michel-sarrazin.ca