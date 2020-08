OUELLET, Fernand



Au Centre d'hébergement (Foyer d'Youville) de Montmagny, le 26 juillet 2020, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédé monsieur Fernand Ouellet, époux de madame Jeannine Gaulin. Fils de feu dame Alice Pelletier et de feu monsieur Alfred Ouellet, il demeurait à Sainte-Perpétue. Il était le père de: feu Renald, feu René (Agathe Parisien), Alain, Nicole (Jean-Guy Roussel), Jocelyne (Michel Proulx), Lynda, Doris (Bruno Blanchette), Éric et Patrick (Viviane Moreau). Il laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Marie-Ève, Geneviève et Kelly Ouellet, Jean-François et Hugo Roussel, Rébecca et Pierre-Louis Dubé, Justin Brochu, Julien et Étienne Blanchette et leur conjoint(e); ses 5 arrière-petits-enfants et un à venir. Il était le frère et le beau-frère de: feu Gisèle (feu Jean-Paul Mercier), feu Maurice, Réjean, Carmen, feu Denis (Irène Poitras) et Francine (Claude Coulombe); de la famille Gaulin: feu Philippe-Aubert (Gisèle Gagnon), feu Aurélien (feu Lise Robichaud), feu Laurentien (feu Henriette Bourgault), feu Jeanne D'Arc (feu Yvon Pelletier), feu Adhémar (Jacqueline Beaulieu), feu Antonin (feu Lorraine Leblanc) et feu Laurence. Sont aussi affectés par son départ plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du 4e étage du Centre d'hébergement de Montmagny pour leur dévouement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront aude 13h à 15h.L'inhumation de ses cendres aura lieu par la suite au cimetière paroissial.