BÉGIN, Charles-Édouard



Au Pavillon Bellevue, le 27 juillet 2020, à l'âge de 72 ans et 1 mois, est décédé monsieur Charles-Édouard Bégin, fils de feu madame Marie-Jeanne Jenkins et de feu monsieur Charles-Noël Bégin. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu François-Omer, Lucille, Paul-André (Céline Lapointe), feu Mariette (feu Jean-Claude Bernier), Jean-Noël (Lise DeBeaumont), Pierre (Katia Huard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements aux membres du personnel du Pavillon Bellevue ainsi qu'un merci particulier à son neveu Stéphan pour son attention et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.