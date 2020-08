BIDEAU, Rosaire



C’est avec tristesse que je vous fais part du décès, le 9 mai 2020, de monsieur Rosaire Bibeau, époux de feu madame Étiennette Cayer. Monsieur Rosaire était le fils de feu monsieur Léo Bibeau et de feu dame Alma Legendre. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Olivette Bibeau (feu Pierre Chartré), feu Jean Bibeau (feu Adèle Lemelin), feu Thérèse Bibeau (feu Philippe Bergeron), feu Dominique Bibeau (feu Alfreda Bilodeau), feu Noëlla Bibeau (feu Jean-Luc Boily), feu Philippe Bibeau (Lucienne Perron), Albert Bibeau (Marguerite Coudé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cayer: feu Patrice, feu Patricia, feu Amédée (feu Lucette Fugère), Marie-Anne, Elmire (feu Melvin Charters), feu Ronald (Nancy Perron), Murielle, Johanne (Marc Godbout); son filleul Serge Cayer et ses filleules Audrey Chan et Valérie Cayer, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Un merci spécial à tout le personnel de la demeure Au Cœur de Marie pour leur grand dévouement ainsi que le personnel du 5e étage de l’Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la maison funérairesà compter de 10h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-du-Sacre-Coeur d'Issoudun. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la demeure Au Cœur de Marie, 9248, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, Qc G6X 3M5. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire