JULIEN, Jacques



Au Centre du Fargy, le 25 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jacques Julien, fils de feu Albert Julien et de feu Corinne Demers. Il demeurait à Loretteville. Sa famille accueillera parents et amis pour lui rendre hommage le samedi 29 août 2020, de 13h à 15h, auL'inhumation des cendres se fera tout de suite après, à 15h30, au cimetière Saint-Michel de Sillery, 2041, boul. René- Lévesque Ouest, Québec, QC G1V 0B6. Jacques laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Donald Adam), Sylvie (Marc Lapointe), Martin et Kattie; ses petits- enfants: Maude Adam (Christophe Nadeau), Philippe Adam (Jade Morin), Karelle Julien-Lapointe (Samuel Dumas), Jacob Julien-Lapointe, William Julien-Tremblay, Corinne Julien et Edward Julien; ses sœurs: Claudette Julien (feu Michel Lefebvre) et Louise Julien (feu Raymond Adey); sa très grande amie France Rousseau, ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du Centre du Fargy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec), 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B7, téléphone : 418 656-4999 ou à la Fondation Mira inc., 1820 rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0, téléphone : 450 795-3725.https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons#don_in_memoriamhttps://www.mira.ca/fr/faire-un-don