GAGNÉ, Keven



À l’hôpital Laval, de Québec, le 6 juillet 2020, à l’âge de 25 ans 5 mois, est décédé M. Keven Gagné, fils de dame Sylvie Bureau et de M Michel Gagné. Il demeurait à Clermont. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, enet l’inhumation se fera au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil: sa belle-mère Suzie Blouin et son beau-père M. Sylvain Chapdelaine; ses frères: Thierry Gagné et Dereck Gagné. Ses grands- mères Liliane Bouchard (feu Paul Gagné) et Françoise Gingras (feu Jean-Guy Bureau) ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines et plusieurs amis. Compenser l’envoi de fleurs par un don à la Dystrophie Musculaire du Canada. Les funérailles seront dirigées par