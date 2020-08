BEAUDOIN, Jeannine Ouellet



Au CHSLD Jardins du Haut-Saint- Laurent, le 15 août 2020, à l'âge de 81 ans et 2 mois, est décédée dame Jeannine Ouellet, épouse de feu M. Charles-Henri Beaudoin. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 12h20.et de là au cimetière de St-Louis de Courville.Elle laisse dans le deuil son fils Christian (Dominique Roy) et sa fille Martine (Dan Donnelly); ses petites-filles adorées: Rose et Romy Pageau; sa sœur Ginette Ouellet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Eliane (feu Armand Lavoie). Un remerciement au personnel du CHSLD Jardins du Haut-Saint-Laurent pour les bons soins prodigués et la belle complicité développée pendant toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal, QC H2L 0B6 www.parkinsonquebec.ca