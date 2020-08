Aller vers Dieu, c’est le meilleur remède aux vicissitudes de la vie

Bonjour chère Louise. Tu n’es pas croyante, je le sais, et en conséquence, tu ne publies jamais des lettres venant de croyants. Avec tout ce qu’on vient de vivre dernièrement, plusieurs de tes lecteurs doivent se poser des questions sur la meilleure façon de traverser les difficultés de la vie.

La seule arme pour contrer le racisme, les injustices sociales, les abus, les désordres, les déviances et les malveillances : récitons le chapelet. Mettons en pratique la parole de Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Observons aussi ses commandements, car par lui-même, l’être humain n’arrivera pas à régler la folie du monde !

Tournons-nous vers Dieu, car le cœur à cœur avec lui produit des fruits savoureux. Quand on manque de son amour, on est nous-mêmes moins amour, et les intempéries risquent d’être plus fortes et dévastatrices. Avec Dieu, nous sommes entre bonnes mains, car l’être humain remis à lui-même est souvent son propre ennemi. Que l’Esprit saint te guide dans les conseils que tu donnes et t’incite à publier mon mot.

De ton amie Jacynthe

Vous ne me lisez pas souvent pour affirmer que je ne donne jamais la parole aux croyants. En passant, je n’ai pas eu besoin de l’Esprit saint pour m’indiquer que plusieurs pensent comme vous et aimeraient peut-être, en ces temps difficiles et troublés, se replonger grâce à vous dans leurs croyances.