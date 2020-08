MICHAUD LIZOTTE, Simone



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 14 août 2020, est décédée à l’âge de 100 ans et 8 mois, dame Simone Lizotte épouse de feu monsieur Adolphe Michaud. Elle était la fille de feu Alfred (Fredo) Lizotte et de feu Mary Lévesque. Elle demeurait à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 21 août de 19h à 21h et samedi de 12h à 13h30., et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roch Michaud, Lili Michaud (Pierre Chevalier), Somsack Khamphinith (Josée Pelletier); ses petits-enfants: Olivia Leblanc et Kamy Pelletier Khamphinith, son arrière-petite-fille Morgane Leblanc Legault; ses soeurs: Crescence Lizotte (feu René Victor Manaut), Clorinde Lizotte et Claire Lizotte. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Lizotte et Michaud, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement les membres du personnel de la Résidence Jacinthe Gagnon de Rivière-Ouelle et ceux de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lizotte-Manaut (pastorale paroissiale de Rivière-Ouelle) ou à la société Alzheimer Bas-St-Laurent. Des formulaires seront disponibles au salon.