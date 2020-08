Bas-Saint-Laurent: manque de personnel enseignant

RIMOUSKI | Plusieurs commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent ont de la difficulté à recruter du personnel enseignant, alors que la rentrée scolaire s’amorçait jeudi pour une partie du personnel.

Cette année, la situation est particulièrement problématique au secondaire. Des postes pour différentes matières doivent être comblés rapidement, en particulier en anglais, éducation physique et adaptation scolaire au secondaire où de nombreux postes demeurent vacants.

Les secteurs de La Métis, Neigette, Vallée et de La Matanie sont les endroits où l'on dénombre le plus grand besoin de personnel enseignant.

Selon les informations obtenues par le syndicat de l'enseignement de la région de La Mitis, les matières telles que l'anglais et l'éducation physique sont les plus durement touchées par le manque d'enseignants, autant au secondaire qu'au primaire.

En outre, des besoins en adaptations scolaire au secondaire se font sentir pour la Commission des Monts et Marées.

À Rimouski, la Commission scolaire des Phares est actuellement en bonne posture de recrutement, des opportunités sont toutefois offertes en français et en sciences.

Une logistique complexe

En raison du contexte de crise sanitaire, plusieurs procédés ont été revus. Au secondaire, les élèves devront rester dans la même classe toute la journée alors que ce sera aux enseignants d'effectuer les rotations de classe entre chaque cours. Pour les repas, les plages horaires ont été prolongées et des déplacements seront nécessaires afin de respecter le nombre de place plus limité par endroits.

«Ici à l'école Mistral de Mont-Joli, ça se passe sur deux heures. Il y a trois lieux où les personnes vont aller dîner. Ça va aller dîner à la cafétéria de la Polyvalente, à l'aréna et on me parle d'un autre lieu dans Saint-Jean Baptiste où il y aurait aussi un endroit pour que les jeunes puissent aller dîner», explique Gerry Lavoie, président par intérim du Syndicat de l'enseignement de La Mitis

D'autres besoins sur la Côte-Nord

La recherche de personnel enseignant se poursuit aussi sur la Côte-Nord, notamment auprès des Commissions scolaires du Fer et de l'Estuaire. Des opportunités sont offertes principalement en adaptation scolaire, en résiduel de tâches, en mathématiques ainsi qu'en sciences au niveau secondaire.

Les besoins au primaire sont un peu moins alarmants. Un poste à 50 % de tâches s'avère disponible à Forestville, d'autres manquements s'affichent en anglais à Baie-Comeau.

Le défi majeur dans la province est aussi de renouveler la banque de suppléants, qui se vide rapidement par endroits. Pour combler le manque de professeurs, les enseignants déjà en poste devront prendre davantage de tâches cette année jusqu'à ce que les perles rares soient recrutées pour prendre le relais.

«Pour s'assurer qu'il y a des gens dans les classes pour la rentrée des élèves la semaine prochaine, on a démantelé des tâches. [Ce sont] les enseignants entre eux qui vont devoir prendre les tâches manquantes. Il va falloir poursuivre nos efforts de recrutement et regarder aussi du côté peut-être du personnel non légalement qualifié», poursuit Patricia Lavoie, responsable des communications pour la Commission scolaire de l'Estuaire.

Bon nombre de Commissions scolaires sont prêtes à embaucher des gens ayant un baccalauréat ou une formation dans un domaine connexe à une matière afin de combler des postes à l'interne.