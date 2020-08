PERREAULT, Antonio



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 8 août 2020, à l'âge de 106 ans et 10 mois, est décédé monsieur Antonio Perreault, époux de madame Laurette Bérubé, fils de feu monsieur Cyprien Perreault et de feu madame Maria Perron. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Guy (Nicole Michaud), Claudette (Julien Poulin), Gisèle (Denis Daigle) et Clément (Monique Carrier); ses petits-enfants: Nancy (Stéphane Alain), Steve (Karine Bolduc), Stéphane Vallières (Anick Bouchard), Valérie Vallières (Steve Morin), Patricia Corriveau (Vincent Légaré); ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petite-fille; ses sœurs: Gertrude, Rose et Marie-Laure; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. La famille vous accueillera aule samedi 22 août de 14h à 17h et de 19h à 22h et le dimanche 23 août à compter de 9h.