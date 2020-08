ALLARD, Rose-Aimée



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 13 août 2020, à l'âge de 87 ans 11 mois , est décédée dame Rose-Aimée Allard. Née à St-Charles-Borromée, le 2 septembre 1932, elle était la fille de feu dame Antoinette Olivier et de feu monsieur Napoléon Allard. Elle demeurait à Québec.les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle lundi 24 août 2020 de 12h à 14h.Madame Allard laisse dans le deuil frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: René (Margot Bouchard), Yvette (Michel Tremblay), Pauline, (Albert Adams), Denis (Diane Fortier), André (France Bonin) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle était aussi la sœur de Jean-Paul, Yolande sœur Sainte-Chrétienne, Pierre S.M. Père Mariste, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et la maison de Beauport pour la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :