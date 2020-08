Jean-Claude Goulet



Entouré de l'amour des siens, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis le 8 août 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Goulet, époux de madame Jeannine Chamberland. Il était le fils de feu monsieur François Goulet et de feu madame Antonia Fortin. Il demeurait à Saint-Gervais. Il a été président de FRS Goulet & Fils inc. de 1982 à 2017 et maire de la municipalité de Saint-Gervais de 1974 à 1979.La famille accueillera toutes les personnes qui désirent rendre un dernier hommage en présence des cendres à l'église de Saint-Gervais au 225, rue principale le vendredi 21 août 2020 de 19h à 21h dans le respect des consignes de distanciation sociale incluant le port du masque obligatoire. En raison des normes en vigueur de la santé publique limitant les rassemblements intérieurs, un service religieux privé sera célébré en toute intimité le samedi 22 août 2020 à l'église de Saint-Gervais.Il laisse dans le deuil son épouse Jeannine, ses enfants : Manon (Yves Lacasse), Mireille (Alain Pouliot), Dominique (Guy Beaupré), Éric (Chantal Asselin), Katie (Steve Roy); ses 12 petits-enfants : Jean-Simon Lacasse (Paule Donati Daoust), Marie-Christine Lacasse (Louis-Éric Fillion), Pierre-Olivier Pouliot (Angela Lozano), Nicolas Pouliot, Dominic Pouliot (Claudia Dubé), Maude Pouliot (Marc-Antoine Couture), Émilie Beaupré (Alexis Moreault), Audrey Goulet (Jimmy Lacasse), François Goulet (Sarah Asselin), Justine Roy (Jean-Simon Fortin), Benjamin Roy, Louis-David Roy (Dorothée Laflamme); ses 4 arrière-petits-enfants : Élicia et Èvalie Pouliot, Laurent Lacasse, Charlie Couture. Il était le frère de : feu Thérèse (feu Fernand Godbout), Rachel (feu Maurice Belzil), Laurette (feu Jean-Baptiste Nadeau), Doris (feu Rosaire Tremblay), Robert (feu Louise Blais), Raynald (feu Marthe Vermette), Hélène (Marcel Lantagne), Bertrand (Thérèse Boucher), Pierrette (Alain Bouchard) et Denis. De la famille Chamberland, il était beau-frère : feu Robert (feu Alvénia Doiron), Yvette (feu Jean-Marie Beaulieu), feu Gérald (feu Jeannine Lacroix), feu Yolande (feu Daniel Labrie),Carmen (feu Julien Chamberland), Gilles, feu Aline (feu Rolland Lemieux), Loretta (Sergio Pantarotto), Gaétane, Camil (Pauline Labrecque). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins/cousines et plusieurs amis(es).La famille désire remercier le personnel du Centre régional intégré de cancérologie de Lévis ainsi que l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et attentions prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Benoît de Bellechasse (Église de Saint-Gervais)www.st-gervais@sbdb.caou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1, en ligne au(https://fhdl.ca/faire-un-don/).