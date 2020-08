BEAUMONT, Victorin



À Donnacona, le 30 mars 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Victorin Beaumont, conjoint de feu madame Thérèsa Genest, fils de feu monsieur Alexandre Beaumont et de feu madame Marie-Ange Voyer. Il demeurait à Saint-Raymond., la famille accueillera les parents et amis,La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Beaumont laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: feu Victorine (Jean-Marie Plamondon), Madeleine (feu Maxime Vézina), feu Gérard (Marie-Paule Bédard), feu Hélène, Cécilien (feu Jocelyne Grenier), Aldée (feu Jeannine Pouliot), feu Marie, Thérèse (Gilles Thibodeau), Jean-Pierre (Diane Thibeault), Lionel (Claudine Arseneau), Benoit (Claudette Bédard), Alexandre (Dominique Moisan) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier Diane Thibeault pour son dévouement envers Victorin et l'accompagnement jusqu'à son dernier souffle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke E, Montréal QC H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.