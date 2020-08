BROUSSEAU, Pierre



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 15 juillet 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Pierre Brousseau, conjoint de dame Danielle Grenier. Né à Beauport le 20 décembre 1950, il était le fils de feu dame Marcelle Collins et de feu monsieur Gaston Brousseau. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Danielle, monsieur Brousseau laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Hélène, Diane (Roland Chouinard), Gérald (Huguette Chiasson); de la famille Grenier : Sylvie (Jean-Pierre Lachapelle), Richard (Elizabeth Trudel); son beau-fils Maxim Beaulieu; sa tante Georgette Brousseau-Légaré ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél. : 418-525-4385. Les Funérailles sont sous la direction de :