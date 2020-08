GAGNON, Madeleine



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 août 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Madeleine Gagnon, fille de feu madame Anaïs Plourde et de feu monsieur Michel Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Martine) et Isabelle; ses petits-enfants : Debby (Yannick), Cindy, Léanne, Alexis, Élodie et Abygaëlle; ses arrière-petits-enfants : Théo, Charlie, Logan et Zack; ses frères et sœurs : feu Noëlla, André (feu Rita), Paul-Émile (feu Thérèse), Diane (feu Léon), Line (René), feu Jeanine, feu Maurice, feu Thérèse, feu Pauline, feu Paul, feu Lise, feu Monique et feu Louise; ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille souhaite remercier son médecin de famille Dr Daniel Landry qui a su être à son écoute et soulager ses derniers instants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, Site web : www.fondationduchudequebec.org . Des formulaires seront disponibles sur place.