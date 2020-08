BARD, Rodrigue



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 août 2020, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédé monsieur Rodrigue Bard, époux de madame Lise Desjardins, fils de feu madame Yvonne Drapeau et de feu monsieur Léopold Bard. Il demeurait à L'Ange-Gardien, QC.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 18h à 20h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Centre funéraire St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lise Desjardins, sa belle- fille Annie Pichette, son frère feu Hervé Bard (Jeannine Dubé), sa filleule Vichy Chevalier; ses neveux: Pascal Bard (Lynda Gelly) et Christian Bard; son beau-frère et ses belles-sœurs : Serge Desjardins (Lise Roy), Jocelyne Desjardins (Marcel Bernard) et Michelle Desjardins, plusieurs neveux, nièces de la familles Desjardins ainsi que cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bur. #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca