« Cardio 55+ » sur MAtv : Jean Hébert, catalyseur d’exercice physique

Possédant une vaste expérience d’entraîneur de conditionnement physique, d’instructeur de cours de mises en forme et de sport, Jean Hébert continue de faire bouger les gens de tous les âges, notamment grâce à l’émission « Cardio 55+ » que diffuse MAtv deux fois par jour.

Entretien avec un homme de 52 ans qui ne lésine pas sur les activités.

Jean, à quel point l’exercice physique est important pour vous ?

« C’est vital. C’est un mode de vie. La base à travers tout ça, c’est toujours d’aller chercher du plaisir. S’il n’y en a pas, je n’irai pas faire d’activité. Alors pourquoi ne pas essayer différents types d’activités ? Je suis un gars très diversifié. »

Qu’est-ce qui vous a motivé dans le projet « Cardio 55+ » ?

« Aider les gens à garder la forme, les garder actifs, leur faire découvrir de nouvelles choses, de nouveaux types d’entraînement ou les faire bouger, peu importe la manière, c’est un peu moi. »

PHOTO COURTOISIE/Rachel Côté

Dans quel est état d’esprit étiez-vous au début de l’émission ?

« Étant dans le domaine depuis longtemps [...], j’ai touché à toutes sortes de cours en groupe... Nos aînés ne sont pas tous en chaise roulante et en béquilles ; il y en a un paquet qui sont en forme. J’ai des gens de 50, 60 et 70 ans dans mes cours. J’en ai même eu, à l’époque où je donnais des cours tôt le matin à McMasterville, de 80 ans, et ça bougeait ! »

Comment adapte-t-on son entraînement pour différentes clientèles ?

« On peut toujours donner des alternatives : facile, moyen et difficile. Tout le monde va y trouver son compte [...] C’est dire aux gens : tout le monde peut le faire, tout le monde peut s’entraîner. Ceux qui disent “Jean, je ne suis pas capable de faire un ‘push-up’”, c’est faux. Mets les deux mains sur le mur et fais un “push-up”, tu vas être capable. Sinon, tu mets tes mains sur le comptoir de cuisine, la table, un sofa, la table de café, le pouf pour les pieds, après tu peux descendre au sol... »

Quelles sont les différences entre la première et la deuxième saison de votre émission ?

« Dans la première saison, c’était pas mal échauffement, portion cardio, portion musculation et un petit peu d’étirements. Dans la deuxième, on est allé plus par thème : latino, cardio, musculation, étirements ou abdos, selon les commentaires des gens. »

Au printemps, en pleine COVID-19, vous avez fait bouger les gens de votre rue dehors, avec un entraînement sur une plateforme ? Que retirez-vous de cette expérience ?

« Ça s’est super méga bien passé. J’ai eu des répercussions jusqu’à l’autre bout du monde. Je pense qu’on est rendu à 750 000 ou 800 000 visionnements. Y’a des gens Tahiti, d’Italie, d’Afrique, et d’un peu partout sur la planète, qui m’ont écrit. Il y a beaucoup de gens qui ont dit “Wow, comment vous avez fait ? C’est bien, c’est une bonne idée !” »

Toujours énergisé par l’exercice physique, Jean Hébert espère pouvoir tourner bientôt une troisième de « Cardio 55+ ». En plus de la rentrée scolaire qu’il prépare en tant qu’éducateur physique, il est responsable du cardio militaire et du cardio danse pour la plateforme Ma Zone Fit de Josée Lavigueur.