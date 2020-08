PELLETIER, Adrien



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 4 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Adrien Pelletier, époux de madame Edna Bélanger, fils de feu monsieur Adélard Pelletier et de feu madame Sophie Gaudreault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h30 à 15h45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (France Vermette), Michel (Louise Leclerc), Carolle (Mario Bédard), feu Claude (Lucie Laflamme); ses sœurs: Marie-Anne (feu Émilien Miller), Jacqueline, Yolande (Gilles Juneau), feu Colette (Jean-Paul Letarte); ses petits-enfants: Marc, Michel, Annie, Jessica et Benoît; ses arrière-petits- enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du Jeffery Hale pour leurs bons soins prodigués. Un remerciement spécial à madame Josée Benoît (infirmière auxiliaire) qui a été très présente auprès de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Amis du Jeffery Hale.