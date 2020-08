TORONTO | Pour ne pas être renvoyé de la bulle et être forcé de revenir dans la civilisation, le Canadien devait à tout prix éviter de connaître un début de rencontre aussi terne que lors de ses deux sorties précédentes.

Crinqués par Kirk Muller tout juste avant de sauter sur la patinoire, les joueurs du Tricolore ont amorcé le match avec le niveau d’intensité dans le tapis. En fait, ils sont tellement sortis comme des enragés qu’ils ont pris les Flyers de court.

Rapidité, mises en échec et pression en fond de territoire : les Flyers ont rapidement été étourdis. Même Carter Hart a reçu de la visite tôt dans la rencontre, se faisant bousculer par une poussée de l’imposant Ben Chiarot dans son demi-cercle.

Même si le défenseur a écopé d’une punition sur la séquence, le message était lancé.

« Le jeune (Carter Hart) joue bien. Nous voyons deux gardiens incroyables dans cette série. Nous avions besoin de plus de circulation, de plus de rondelles au filet. S’il voit la rondelle, il fera l’arrêt. Nos gars ont montré qu’ils voulaient se placer dans les endroits plus difficiles afin d’obtenir des résultats », a indiqué Muller.

Il ne faut pas oublier que Hart n’est âgé que de 22 ans. À cet âge, les gardiens font souvent preuve d’inconstance. Ce qui peut expliquer les hauts et les bas du jeune homme. On se rappellera que lors du deuxième match, il avait également connu des moments difficiles, accordant quatre buts.

« Je ne crois pas qu’il y avait un truc de magie. Nous avons opté pour des jeux simples et plus de tirs. Nous avons joué avec cœur pour chacune des présences », a souligné Joel Armia, auteur de deux des cinq buts du CH.

« Le Gally qu’on aime »

En matinée Muller avait souligné qu’il misait sur plusieurs joueurs de caractère au sein de son groupe. Que plusieurs d’entre eux allaient être à leur mieux lors de ce match . Ceux-ci ne l’ont pas fait mentir.

« Nous étions prêts à jouer. Nous affrontons une équipe dure, alors nous devons batailler sur la glace. Je suis heureux de notre effort. C’est une victoire d’équipe et nous la méritions », a-t-il déclaré.

L’ex-capitaine du Canadien n’a pas manqué de lancer des fleurs à Brendan Gallagher qui, à sa manière, lui a démontré qu’il n’était pas d’humeur à rester assis au bout du banc.

« C’est le Gally qu’on aime. Il a mené les gars dans cette bataille, ce soir. C’est un compétiteur, un joueur fier. Il a marqué un gros but en travaillant fort. Il a connu un match exceptionnel », a vanté l’entraîneur-chef par intérim.