Concernant le rituel des anniversaires de naissance

Votre Courrier est la raison principale de mon abonnement au Journal, et à cet égard, je souhaite commenter la lettre de Roger Matteau, qui dénonçait la coutume de souhaiter bonne fête aux anniversaires de naissance, ce qui, selon lui, constituait une absurdité, une vilaine habitude qui allait finir par disparaître dans un temps plus ou moins court. Il appelait--- ça : l’évolution !

Toutefois, comme il admet que la situation est différente pour les enfants et les personnes âgées, pour lesquels on devrait continuer à souligner les anniversaires, ça m’indique qu’il doit se situer entre ces deux groupes. J’espère que lorsque qu’il aura rejoint le groupe des aînés, il aura fini par apprivoiser que ses proches puissent avoir envie de célébrer son anniversaire.

Membre de cinq organismes, il me revient annuellement l’obligation de souligner les anniversaires de naissance des membres, un total de 577 personnes. Comme je suis loin de les connaître tous personnellement et que je dois ménager les susceptibilités, j’ai développé une technique pour le faire.

Je ne dis jamais « Je vous appelle pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire ». Je dis plutôt « Je vous appelle pour souligner une journée mémorable qui a lieu aujourd’hui », et en fonction de la personne à qui je m’adresse, j’ajoute un petit quelque chose comme « Connaissant votre dévouement habituel, tous les bénévoles de la résidence souhaitent que vous vous réserviez du bon temps, juste pour vous, en guise de remerciement ».

Et si la personne à qui je parle ajoute un commentaire négatif à mon laïus parce qu’elle n’avait pas envie qu’on souligne son anniversaire, j’ajoute un « vous savez, dans le fond, ce n’est qu’une journée de plus qu’hier... »

Comme vous le lui avez souligné habilement dans votre réponse, et si c’est là son souhait, moins il offrira lui-même de vœux d’anniversaire à ses proches, plus vite le message passera, et il cessera lui-même d’en recevoir.

Jean-Guy Savard

Je prenais une chance en lui répondant ainsi, car jamais dans sa lettre il ne m’avouait qu’il n’aimait pas qu’on souligne son anniversaire. Ce qui le dérangeait dans la coutume des souhaits, c’était la corvée qui lui incombait d’avoir à offrir ses vœux aux autres. Peut-être changera-t-il d’avis quand il prendra conscience des conséquences de faire l’impasse, par pure paresse, selon moi, sur les anniversaires des autres.