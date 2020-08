COVID-19: des ados exemplaires durant le confinement

Loin de chercher par tous les moyens à déjouer les exigences sanitaires, à se réunir, à consommer des produits illicites ou à déprimer, les adolescents de la Capitale-Nationale ont plutôt fait preuve de beaucoup de maturité durant la pandémie selon les résultats préliminaires d’une étude publiée jeudi.

«Je suis très content de déboulonner le mythe (...) Il y a vraiment un discours alarmiste sur les jeunes à la fois de la société civile, d’organismes communautaires et de collègues professionnels qui s’inquiétaient», lance le Dr Slim Haddad.

L’étude COMPASS-Québec 2020, dont il est coauteur, a compilé les réponses de 4147 adolescents de 20 écoles secondaires de la Capitale-Nationale, sondés en mai et juin.

Ainsi 96% des jeunes ont répondu avoir pris au sérieux les mesures gouvernementales, 95% ont dit s’être lavé les mains plus souvent et 89% avoir évité les endroits achalandés.

À 90% ils sont conscients que la COVID se transmet en se touchant le visage après être entré en contact avec une contamination et seulement 5% pensent que la COVID présente toujours des symptômes.

Consommation

Et le confinement ne semble pas les avoir rendus délinquants non plus, seulement 1% ont déclaré avoir augmenté leur consommation de cigarettes, 2% celle de cannabis, 5% de cigarette électrique et 8% d’alcool.

S’ils ont augmenté leur temps d’écran de 76%, c’est notamment parce que 63% d’eux ont passé plus de temps en ligne avec des amis. Ils sont aussi 39% à avoir augmenté leur temps de sommeil et 30% leur niveau d’activité physique. Seulement 27% ont admis avoir rencontré leurs amis à l’extérieur.

Pour 67% d’entre eux le niveau d’ennui a augmenté, la solitude aussi pour 49%, le stress dans 25% des cas et l’anxiété pour 24%.

Mais 95% disent s’être bien entendu avec la famille, 73% être inquiets pour eux ou leur famille, 70% ont eu peur de prendre du retard scolaire et 30% ont craint pour la situation financière de la famille.

«On voit un adolescent qui connaît bien la COVID, qui s’inquiète à juste titre des conséquences pour lui et sa famille, qui se lave davantage les mains, qui n’a vu ses amis que dans le quart des cas, mais qui maintient une relation avec eux, et qui ne consomme pas comme un frénétique tout ce qui passe devant lui», analyse le Dr Haddad.

L’étude a aussi tenu compte du milieu de l’adolescent. «La seule différence (entre ceux des milieux favorisés et les moins favorisés) c’est l’inquiétude que manifestent les jeunes par rapport à la situation. On peut comprendre que les familles moins favorisées ont plus de difficulté à joindre les deux bouts», explique le Dr Haddad.

«Ils se sont adaptés en parlant à leurs amis en ligne, ils parlent à leur parent, plusieurs dorment davantage, 59% ont continué leurs études scolaires deux mois après la fermeture des écoles, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, estime-t-il. Très peu (3%) ont consulté un professionnel en santé mentale, ce que confirment mes collègues cliniciens qui n’ont pas remarqué dans leur pratique une arrivée massive de jeunes.»

Le Dr Haddad n’ose pas se prononcer sur le décrochage scolaire à partir des réponses obtenues.

«On a un signal que globalement nos jeunes s’adaptent bien à la situation. Mais cela n’exclut pas qu’il puisse y avoir un groupe qui a mal vécu la situation à qui il faudra éventuellement apporter du soutien.»

«Oui les jeunes ont été impactés par la COVID, mais globalement ils font preuve d’un bon niveau de responsabilité, d’adaptation et de résilience (...) J’ai l’impression que dans ce cas-ci, les jeunes sont un bon exemple pour le reste de la population. Je ne crois pas qu’on aurait le même niveau de satisfaction en regardant les résultats de la même étude chez les adultes», conclut-il.

COMPASS-Québec 2020

Étude réalisée dans 20 écoles secondaires la de Capitale-Nationale en mai-juin

4147 répondants, à 59% de filles et 41% de garçons

15,8 ans l’âge moyen

Effets du confinement

Proportion des jeunes ayant déclaré une augmentation de:

76% Temps d’écran

63% Communications en ligne avec des amis

39% Temps de sommeil

30% Niveau d’activité physique

8% Consommation d’alcool

5% Usage de cigarette électronique

2% Consommation de cannabis

1% Usage de cigarettes