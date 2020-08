COVID-19: près de 200 cas supplémentaires au pays

MONTRÉAL – La crise de la COVID-19 a continué de retenir l’attention au Canada, jeudi, avec 196 cas de plus rapportés en milieu d’après-midi, le pays comptant 123 686 personnes contaminées depuis le début de la pandémie.

L’Ontario a annoncé l’ajout de 76 cas à son bilan, qui atteint désormais 41 048 malades. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a toutefois indiqué que ce chiffre n’est pas exact et qu’il manque des données en raison d’un problème avec le système compilant les cas. Un décès a aussi alourdi la situation ontarienne, pour un total de 2793 décès.

Le Québec a rapporté 86 nouvelles infections et un décès de plus, qui est survenu à une date inconnue. À ce jour, la Belle Province recense 61 402 cas et 5730 pertes de vie.

La Nouvelle-Écosse a indiqué qu’elle comptait maintenant 1077 infections, soit une de plus que la veille.

Soulignons que l’Ontario continue de dominer au chapitre du nombre de tests, la province la plus populeuse au Canada ayant réalisé près de 26 000 prélèvements au cours des dernières 24 heures, loin devant le Québec qui a mené un plus de 16 000 tests en date du 18 août.

Les jeunes touchés par la pandémie

Les jeunes, notamment les 20-29 ans, forment un groupe d’âge particulièrement touché par la pandémie, a réitéré jeudi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

«Au cours des dernières semaines, les groupes d'âge plus jeunes représentaient une grande proportion des cas de COVID-19. En comparaison à tous les autres groupes d'âge, les taux d'incidence sont demeurés les plus élevés dans le groupe des 20 à 29 ans. Toutefois, les taux d'incidence semblent baisser quelque peu dans ce groupe d'âge depuis le pic d'incidence de la mi-juillet», a indiqué la Dre Tam, dans sa déclaration quotidienne.

La situation au Canada:

Québec: 61 402 cas (5730 décès)

Ontario: 41 048 cas (2793 décès)

Alberta: 12 501 cas (227 décès)

Colombie-Britannique: 4745 cas (198 décès)

Saskatchewan: 1582 cas (22 décès)

Nouvelle-Écosse: 1077 cas (64 décès)

Manitoba: 763 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 186 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 123 686 cas (9051 décès)