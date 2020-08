On doute bien souvent de l’importance ou des retombées d’une convention. D’ailleurs j’ai déjà souligné que la convention républicaine 2016 était un fiasco, ce qui n’a pas freiné la poussée de Donald Trump.

Malgré les limites de l’exercice, on ne veut rien laisser au hasard et les démocrates n’ont négligé aucun effort pour la troisième soirée, la meilleure jusqu’à maintenant. Si une convention peut ou doit avoir une incidence sur les résultats, on ne peut faire mieux que ce que nous a offert mercredi soir.

L’intensité et l’émotion ont été présentes tout au long de la soirée. Impossible de ne pas être ému par le discours de Gabby Giffords. Vedette démocrate en devenir, sa carrière a été brutalement interrompue lorsque fut atteinte à la tête par le tir d’un déséquilibré.

Après avoir survécu miraculeusement, elle a traversé une longue et pénible convalescence. On a douté qu’elle puisse se relever de pareille épreuve et être en mesure de parler à nouveau. J’ai encore en mémoire les balbutiements formulés péniblement au début de sa rééducation. Difficile de trouver meilleure intervenante pour aborder le sujet des armes à feu.

Son époux (l’ancien astronaute Mark Kelly, actuel candidat au sénat en Arizona) et elle, pourtant partisans du port d’arme, savent mieux que quiconque que la vente et la circulation des armes ont besoin d’un meilleur encadrement.

Le thème de l’immigration a également fourni un des moments forts de la soirée. Deux récits de familles déchirées par les politiques de l’actuelle administration. Celui d’une jeune fille, fille d’un Marine, séparée brutalement de sa mère, était particulièrement poignant.

Pour cette soirée historique pendant laquelle Kamala Harris acceptait officiellement la nomination qui fait d’elle la première femme de couleur à figurer sur un ticket présidentiel, on a souligné le centenaire du droit de vote des femmes.

Sachant que c’est pendant cette soirée qu’Hilary Clinton devait intervenir, je me demandais comment on utiliserait les services de la candidate défaite de 2016, une politicienne qui polarise énormément. On a eu la bonne idée de l’associer au centenaire du droit de vote en soulignant les dizaines de millions de votes obtenus lors de la dernière élection. Plus retenue qu’à l’habitude, elle a néanmoins invité les Américains à empêcher Donald Trump de voler une élection.

Parmi les autres thèmes ou sujets abordés, c’est à Elizabeth Warren qu’on a confié le mandat de parler d’économie. Elle prenait le relai de Bill Clinton la veille. Plusieurs messages, dont celui de Kamala Harris, visaient également les plus jeunes. Il était temps...

J’ai perdu le compte du nombre de fois où on a évoqué la possibilité d’une fraude électorale et qu’on a invité les gens à voter et à le faire tôt. C’est avec autant d’insistance qu’on a souligné la nature généreuse de Joe Biden et ses nombreuses démonstrations d’empathie. Par moment on atteignait la caricature.

Les deux discours les plus attendus étaient ceux de Barack Obama et de Kamala Harris. Le 44e président a, pour une rare fois, accepté de retrousser ses manches et de sauter dans l’arène. Celui à qui on reproche souvent un ton professoral a dérogé de ses habitudes pour attaquer directement Donald Trump.

Non seulement a-t-il répété que son successeur n'avait jamais vraiment souhaité diriger le pays et l’unir, il le considère comme une menace pour les institutions américaines et les fondements de la démocratie.

Préférant habituellement demeurer au-dessus de la mêlée en confiant le soin aux autres de porter les coups, Obama a mené une véritable charge, poursuivant ainsi le travail de démolition débutée par sa conjointe lundi soir.

Après Joe Biden hier, c’était au tour de Kamala Harris d’accepter la nomination. Son allocution fut précédée d’une courte vidéo relatant ses origines et présentant les membres de sa famille. Elle a ensuite livré un discours aux accents progressiste à l’aide duquel elle a invité ses concitoyens à mener le combat.

Seule note discordante à mon humble avis, la présentation et l’intervention de Nancy Pelosi, première femme speaker de la chambre des représentants. La carrière de Mme Pelosi, sa poigne et sa maîtrise du jeu politique sont remarquables, mais avait-on besoin d’une présentation aussi ronflante? La politicienne de la Californie a également déjà mieux paru.

Des trois premières soirées, celle de mercredi fut la plus équilibrée et la plus intense. Je vois mal ce que les démocrates pouvaient offrir de plus ou de mieux. Si on peut encore étoffer le volet de l’économie, la barre est haute pour la finale. On ne manquera pas de bons orateurs avec la présence des Cory Booker, Keisha Lance Bottoms, Tammy Duckworth et Pete Buttigieg.

Si on peut s’attendre à ce que tout ce beau monde livre la marchandise, les organisateurs de la convention doivent maintenant espérer que Joe Biden ne commettra pas de bévues et qu’il offrira la performance de sa carrière.

L’ancien vice-président n’a jamais été un grand orateur, mais ses coéquipiers et coéquipières se sont serré les coudes pour lui permettre de porter le ballon dans la zone des buts. Il ne doit pas l’échapper...