Dans l’univers des combats illicites

Après avoir donné dans le drame psychologique avec Le rang du lion, Stéphan Beaudoin tenait à aller dans un registre opposé avec un deuxième long métrage « très physique ». Il se penche ainsi sur le monde des combats illicites avec Yankee, un fight club québécois... et féminin.

Les pugilistes masculins font bonne figure au grand écran, et ce, depuis longtemps. Des exemples ? Rocky, Le coup de grâce, Raging Bull, et une bonne dizaine d’autres Creed viennent presque instantanément en tête.

Leurs pendants féminins, toutefois, sont beaucoup moins nombreux.

Stéphane Beaudoin

Réalisateur

« Des hommes dans ce genre de situations, on en a vu souvent », concède le réalisateur Stéphan Beaudoin.

« Alors moi, j’avais envie de faire quelque chose avec une femme forte, quelque chose que je n’avais jamais vu », ajoute-t-il.

Il met donc aujourd’hui en scène le personnage d’une Américaine en fuite, réfugiée chez son cousin à Drummondville. Incapable de subvenir à ses besoins, elle se tourne – bien malgré elle – vers les combats illicites pour gagner un peu d’argent.

Le résultat, Yankee, est maintenant présenté en grande première dans le cadre du festival Fantasia.

Un monde bien réel

Ce phénomène, celui des clubs de combats illégaux, est peut-être méconnu au Québec. Mais il n’en est pas moins réel, selon le réalisateur.

« Évidemment, on n’en parle pas, ce n’est annoncé nulle part. Mais en tournant le film, j’ai appris qu’il y en avait beaucoup plus que je pensais ; certains figurants nous ont raconté avoir déjà participé à ce genre de combat. J’ai été surpris, mais ça m’a confirmé que ça existe bel et bien ici, au Québec », explique-t-il.

Après Fantasia, Stéphan Beaudoin avoue rêver de voir son Yankee prendre l’affiche dans d’autres prestigieux festivals de la trempe de Sundance, aux États-Unis.

« C’est le rêve de tous les réalisateurs de voir leur film présenté là-bas. On va tenter notre chance en l’envoyant à différents festivals dans les prochaines semaines », conclut-il.

► Le film Yankee est diffusé en ligne pendant toute la durée du festival Fantasia.