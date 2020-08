Deux beaux vins de la Loire à essayer

La Loire a tellement à offrir. On oublie souvent à quel point cette vaste région, qui s’étend d’Orléans, au sud-ouest de Paris, jusqu’à Nantes, en bordure de l’Atlantique, offre une remarquable diversité de vins allant des bulles aux vins secs (rouge, rosé, blanc), sans oublier les fameux vins liquoreux. Je m’amuse d’ailleurs souvent à servir ses vins à l’aveugle à mes invités pour voir leur étonnement quand je dévoile la bouteille. En voici deux à essayer.

Pierre Chainier, Les Calcaires 2019, Val de Loire, 12,65$ - Code SAQ 14094925 – 12% - 1 g/L

Natif de Bordeaux où sa famille est vigneronne depuis le milieu du XVIIIe siècle, Pierre Chainier s’installe en Loire vers la fin des années 1960 et investit dans l’achat de plusieurs petits domaines viticoles. Il mène, en parallèle, une activité de négoce – c’est-à-dire qu’il achète les raisins ou les moûts d’autres producteurs pour vinifier ensuite les vins et les vendre sous une étiquette à son nom. C’est le cas de cette cuvée à base de sauvignon qui offre un nez bien typé d’agrume, d’herbe fraîche et de pierre à fusil. C’est simple, léger et doté d’une bonne acidité, ce qui apporte de la fraîcheur. Parfait en apéro, avec les poissons ou pour accompagner un fromage de chèvre. Bon rapport qualité/prix.

★★ $

Pierre & Bertrand Couly, St Louans Le Parc 2015, Chinon, France, 23,70$ - Code SAQ 13808691 – 13% - 1,5 g/L

Retour sur les tablettes de la SAQ de cette jolie cuvée à base de cabernet franc, cépage roi pour les vins rouges de la Loire. Le domaine d’un peu plus de 15 hectares est situé à Saint-Louans, non loin de la ville de Chinon. La famille maternelle de Bertrand Couly y exploite la vigne depuis le XVe siècle. Issu d’un millésime 2015 généreux, le vin offre un nez bien parfumé avec des tonalités de poivron rouge, de cassis et de champignon. En bouche, on devine un fruité nourri, des tanins souples et de bonne définition. Le vin paraît frais, ample et offre une bonne longueur. Un réel plaisir offert à prix d’ami. Il ira à merveille avec une viande grillée ou des aubergines sur le BBQ.

★★★ $$ 1⁄2

