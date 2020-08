Deuxième saison pour Skate le monde

Dès que la situation mondiale le permettra, l’humoriste Mathieu Cyr nous fera découvrir 13 nouveaux pays sur sa planche à roulettes, puisqu’une deuxième saison de la série documentaire Skate le monde est en chantier.

Dans la première saison, dont le succès a dépassé les attentes de TV5, Mathieu Cyr nous a fait découvrir l’histoire, les enjeux, la situation politique et l’architecture, entre autres, de différents pays comme le Maroc, le Japon et Israël, grâce à la culture du « skateboard ».

Le tournage de 13 nouveaux épisodes devait avoir lieu cet automne, mais la pandémie a forcé la production à remettre ses voyages au printemps prochain.

« On va choisir les pays en fonction de la pandémie », explique Mathieu Cyr, qui croit que sur place, tout se fera différemment de la première saison.

« L’interaction avec les invités sera différente. Il n’y a plus de serrages de main. On va être plus distants. Ça va être un peu bizarre, car je suis quelqu’un de convivial, de chaleureux, et souvent, les premiers contacts se font comme ça. »

Un livre en écriture

D’ici là, Mathieu Cyr, qui compte 180 000 abonnés sur Facebook, planche sur l’écriture d’un livre où il revisite les statuts qu’il a écrits sur le réseau social depuis 2010.

« J’ai des statuts qui ont eu des 10 000 partages. Je les réécris, je les punche un peu plus et je les commente en étant le Mathieu de 2020. Il y aura 50 % de nouveau matériel. C’est un livre de courts textes où est-ce que tu ris et tu réfléchis, parce que souvent, j’ai fait des statuts plus engagés », dit-il.

L’exercice l’amène à une réflexion non seulement sur la société, mais sur son évolution également.

Le livre devrait paraître au printemps prochain.