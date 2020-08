Deuxième vague: des masques pour au moins 60 jours, dit Dubé

En cas de deuxième vague, le Québec détient des masques chirurgicaux et N95 pour faire face à l’équivalent du pic de la pandémie du printemps dernier pendant au moins 60 jours et vise des réserves jusqu’à six mois pour l’ensemble de son équipement de protection.

«On a regardé, au pire de la crise, la consommation qui était faite dans tous les établissements, dans toutes les régions ensemble, pour s’assurer qu’on ait au moins 60 jours de réserve de ces différents équipements. Ce qui est énorme» a confié le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors de l’étude des crédits à l’Assemblée nationale.

Ainsi, les réserves du Québec comptent des masques de procédure pour 63 jours d’une consommation similaire au pire des premiers mois de la pandémie. Les stocks de masques N95, eux, s’élèvent à 65 jours.

Pour les jaquettes, les stocks sont de 32 jours, tandis que la réserve de gants chirurgicaux est de 36 jours. « Les gants, on a encore un enjeu, parce que c’est seulement en Asie qu’ils sont fabriqués, pour des raisons d’environnement », dit M. Dubé.

Québec détient également assez d’écouvillons, utilisés pour le dépistage, pour 51 jours.

Ces provisions, basées sur l’historique de consommation, n’ont toutefois pas impressionné la critique libérale, qui questionnait le ministre. «Ce que je comprends, c’est que vous faites une prévision sur un scénario qui serait le même que celui qui s’est passé. Vous n’envisagez pas un scénario où la deuxième vague pourrait être plus forte?», a demandé Marie Montpetit. La députée souligne que, dans le passé, la deuxième vague de certaines épidémies s’est avérée plus forte que la première.

En après-midi, le ministre Dubé a précisé que l’objectif de 60 jours pour l’ensemble de l’équipement de protection s’applique uniquement aux réserves dans les établissements de santé. En ajoutant les entrepôts de l’État québécois, le gouvernement Legault vise des capacités pouvant atteindre six mois.

