BÉLAND, Jeannette Michaud



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 mars 2020, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée dame Jeannette Michaud, fille de feu dame Eugénie Ross et de feu monsieur Joseph Michaud. Elle était l'épouse de feu monsieur Louis-Marie Béland. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 14 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (feu Hubert Martineau), Mario (Marjolaine Morency) et Jacinthe (André Langlais); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que Jacqueline Alphé et Nicole Gagné qu'elle a toujours gardés et considérés comme ses propres enfants. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que ses ami(e)s et le personnel du Boisé de Vanier.La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.