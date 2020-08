DELAGE, Lillian Rood



Au CHSLD St-Antoine (Québec), le 6 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Lillian Delage, épouse de monsieur René Rood. Née à Charlesbourg, le 31 août 1931, elle était la fille de feu dame Albertine St-Amand et de feu monsieur Jean-Charles Delage. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h. Les cendres seront déposées par la suite au Cimetière St-Charles. Outre son époux René Rood, madame Delage laisse dans le deuil ses enfants: feu Gaétan, Bernard, Danielle (feu Marc Thivierge), Martin (Chantal Gagnon) et Marie-Claude (Jean-Paul); ses petits-enfants: Kathleen (Marco Poulin), Sébastien, Mélanie (Serge Desruisseau), Audrey (Olivier Bouchard), Gabriel, Jimmy (Lisek Merlin), Jessyka (Jean-François Bernier), Maryse, Vanessa et Sabrina; ses arrière-petits-enfants : Philippe, Cedrick, Nicolas, Daphné, Mia, Liam, Jazz, Kelly-Rose, Rosalie et Alexis; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Jacqueline (feu Gilles Richard), Adrien (Suzanne Demers), feu Robert (feu Monique Levesque), Rolande (Pierre Cloutier), feu Conrade (feu Nicole Marcoux), feu Raymonde (Eddy Blouin), feu Léo-Paul Rood (feu Rose-Anna Bureau), feu Robert Rood (feu Cécile Bergeron), feu Rita Rood (feu Jean Pichette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci à tout le personnel du CHSLD St-Antoine pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de