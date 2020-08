TREMPE, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 juillet 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Pierre Trempe, conjoint de monsieur André Doiron. Il était le fils de feu monsieur Rosaire Trempe et de feu madame Lucienne Bouchard. Natif de Sillery, il demeurait à Québec. Outre son conjoint André Doiron, monsieur Trempe laisse dans le deuil ses frères: Claude (Francine Thivierge), Gilles (Mireille Pageau), Robert (Louise Godon), Michel (Emese Foldes) et Luc (Gabriela Sanchez); ses sœurs: Claire (Jules Côté), Louise (Jean Vézina), Diane (feu Jean Lapointe) et Micheline (Serge Deschamps); sa belle-sœur Christiane Cantin (feu René Trempe) ainsi que plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines des familles Trempe et Doiron ainsi que ses amis et amies très chers.et de là au cimetière de Saint-Michel de Sillery. Prenez note que le port du masque sera obligatoire. Un remerciement spécial au personnel du l'unité d'oncologie, des soins palliatifs et l'équipe du diabète de l'Hôtel-Dieu de Québec et à l'équipe des soins infirmiers 24/7 du CLSC Limoilou - Basse-Ville pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca Ou à Entraide du Faubourg, 369, rue Saint-Jean, Québec QC G1R 1N8 https://entraide-faubourg.org/ 418 522-2179 où il a œuvré comme bénévole et administrateur depuis les 25 dernières années. La direction des funérailles a été confiée à la maison