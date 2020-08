[EN DIRECT 20 AOÛT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 22 423 016

décès : 787 909

CANADA

Cas : 123 490, 61 316 au Québec

Décès : 9049, 5729 au Québec

Toutes les nouvelles du 20 août

6h32 | Coronavirus: aggravation en Ukraine, plus de 2100 nouveaux cas.

AFP

L’Ukraine a enregistré 2134 nouveaux cas de coronavirus et 40 décès jeudi, un « record » selon les autorités pour qui la situation « s’est aggravée substantiellement ».

Parmi les nouveaux malades, il y a 100 enfants et 160 membres du personnel médical, a précisé le ministre de la Santé, Maxime Stepanov.

Le nombre le plus important de cas a été recensé dans cinq régions de l’ouest du pays, ainsi que dans celles de Kharkiv (est) et Odessa (sud) et à Kiev, la capitale.

La progression de l’épidémie s’est accélérée considérablement ces dernières semaines en Ukraine où le seuil de 1000 nouveaux cas par jour a été dépassé fin juillet et celui de 1500 cas, il y a une semaine.

Les autorités ont maintes fois mis en cause la négligence des mesures de prévention, dont le port du masque et le non-respect de la distanciation après l’allègement graduel entamé en mai du sévère confinement mis en place dès mars.

À LIRE | Même avec la PCU, un jeune face à des problèmes financiers.

4h54 | Coronavirus: l'Europe s'alarme d'un rebond de la pandémie.