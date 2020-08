EnergyBox et Benoît Martel déménagent au Colisée de Loretteville

Après 13 ans à opérer le club EnergyBox de Lévis, Benoît Martel déménage ses pénates sur la Rive-Nord en s’associant au club de boxe du Colisée de Loretteville où il entend implanter la même recette gagnante.

Entraîneur bien connu dans le monde de la boxe amateur au Québec, Benoit Martel a produit plusieurs champions depuis 25 ans, à la fois sur la scène provinciale et nationale.

À Loretteville, où il rejoint le promoteur et propriétaire de l’endroit Denis Perreault, Martel se consacrera uniquement à sa tâche d’entraîneur pour le volet compétitif tout en offrant des séances de conditionnement physique à ceux et celles qui souhaitent se mettre en forme. Le désir de changement lui trottait dans la tête depuis un certain temps.

«Je voulais continuer à avoir du fun dans la boxe et j’avais moindrement de fun à avoir une grosse boîte et la gestion que ça implique. J’ai décidé de venir avec Denis que je connais depuis une vingtaine d’années. C’est le meilleur organisateur que je connais et comme passionné, je suis heureux dans le gym. Je vais venir combler son manque au niveau de la compétition et je suis ici pour plusieurs années», a mentionné l’homme de boxe, rencontré dans les locaux du club situés au deuxième étage de l’aréna, jeudi.

Compétition

EnergyBox deviendra donc la division compétitive de l’entreprise BoxeFit. Benoît Martel amènera la plupart de ses poulains avec lui, dont le champion du Québec, Jonathan Bourget, et Émilien Boucher, ex-membre de l’équipe canadienne. La vice-championne canadienne Odile Letellier en 2018, qui a donné naissance à un premier enfant l’an dernier, entend de son côté effectuer un retour à la compétition sous la férule de Martel.

«Quand tu aimes le club, quand tu aimes la gang, quand tu aimes ton coach et ton équipe, la distance ne pose pas de problème. Ariane Fortin [olympienne aux Jeux de Rio] faisait 40 minutes de route pour venir s’entrainer quand je coachais à Lévis et elle a boxé cinq ans avec moi», a dit l’instructeur de 56 ans qui entend continuer à organiser des galas amateurs dans ses nouveaux quartiers quand il sera possible de le faire.

Impatience et engouement

À travers l’impatience de ses boxeurs d’élite de pouvoir s’entrainer avec contacts, en attente de l’autorisation des autorités de santé publique, Martel constate un réel engouement dans la population pour les cours de boxe depuis qu’il a traversé d’une rive à l’autre.

«Il y a un gros engouement lors de nos cours extérieurs avec le respect de la distanciation. Je ne crains pas non plus une baisse pour les inscriptions en boxe», a-t-il répondu. Le club tiendra d’ailleurs deux journées de porte ouverte, samedi et dimanche – les 22 et 23 août.

Quant au confinement qui perdure dans les sports de combat où les athlètes sont limités à des entraînements en solitaire et sans contact, Martel croit que le gouvernement ne tardera pas à autoriser la relance attendue.

«C’est sûr et certain qu’ils ont hâte aux contacts [...] Je ne sais pas s’ils [les gens de la santé publique] ont peur à une deuxième vague et ils ne veulent pas lancer ça pour être obligés de reconfiner immédiatement. Cela dit, je suis positif là-dedans et je pense que ça va être permis bientôt.»